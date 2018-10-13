التقصف والتساقط وآثار المكيفات الهوائية

تعاني جل السيدات مع انتهاء فصل الصيف من تساقط رهيب للشعر، وتكسر وتقصف، أعراض في مجملها ناتجة عن التعرض لحرارة الصيف والسباحة من دون حماية في مياه البحر المالحة، ومياه المسابح المشبعة بعنصر الكلور، هذا كله بالإضافة إلى العامل الأهم الذي لا مفر منه والذي يعتبر الأكثر تدميرا لبنية الشعر في موسم الحر وهو تعرض الشعر للبرودة المنبعثة من المكيفات الهوائية بعد أو قبل تعرضه للحرارة الشديدة وهو ما يدعى بـ le choque thermique.

بحلول الخريف يكون شعر السيدات قد قضى رحلة طويلة من المخاطر عبر تقلبات جوية كثيرة، لذلك عادة ما ينتهي الصيف وقد تدمرت التركيبة الطبيعية للشعر ما يستدعي عناية خاصة ومضبوطة له، خاصة المحجبات اللواتي يعتقدن أن الحجاب يريحهن من العناية المستمرة بالشعر، فيتحممن دون تجفيف شعرهن، وبعضهن يتوجهن للعمل ولمختلف المشاوير الخارجية دون أدنى عناية، طمعا في أن يتولى الجو الحار مهمة تجفيف الشعر سريعا، ثم تنصدم الكثيرات بشعر باهت ومتقصف وفاقد تماما لحيويته، خاصة إذا تكرر الأمر مرات عدة.

في الماضي كانت الأمهات ينصحن بحمامات الزيوت الطبيعية، وللإشارة فإن هذه الحيلة للتخلص من مشاكل الشعر يمكن أن تصبح مشكلا كذلك إذا استمر حمام الزيت لأكثر من ساعة، فخبيرات التجميل ينصحن بمدة محددة مع مراعاة نظافة الشعر.

تعاني جل السيدات مع انتهاء فصل الصيف من تساقط رهيب للشعر، وتكسر وتقصف، أعراض في مجملها ناتجة عن التعرض لحرارة الصيف والسباحة من دون حماية في مياه البحر المالحة، ومياه المسابح المشبعة بعنصر الكلور، هذا كله بالإضافة إلى العامل الأهم الذي لا مفر منه والذي يعتبر الأكثر تدميرا لبنية الشعر في موسم الحر وهو تعرض الشعر للبرودة المنبعثة من المكيفات الهوائية بعد أو قبل تعرضه للحرارة الشديدة وهو ما يدعى بـ le choque thermique.

بحلول الخريف يكون شعر السيدات قد قضى رحلة طويلة من المخاطر عبر تقلبات جوية كثيرة، لذلك عادة ما ينتهي الصيف وقد تدمرت التركيبة الطبيعية للشعر ما يستدعي عناية خاصة ومضبوطة له، خاصة المحجبات اللواتي يعتقدن أن الحجاب يريحهن من العناية المستمرة بالشعر، فيتحممن دون تجفيف شعرهن، وبعضهن يتوجهن للعمل ولمختلف المشاوير الخارجية دون أدنى عناية، طمعا في أن يتولى الجو الحار مهمة تجفيف الشعر سريعا، ثم تنصدم الكثيرات بشعر باهت ومتقصف وفاقد تماما لحيويته، خاصة إذا تكرر الأمر مرات عدة.

في الماضي كانت الأمهات ينصحن بحمامات الزيوت الطبيعية، وللإشارة فإن هذه الحيلة للتخلص من مشاكل الشعر يمكن أن تصبح مشكلا كذلك إذا استمر حمام الزيت لأكثر من ساعة، فخبيرات التجميل ينصحن بمدة محددة مع مراعاة نظافة الشعر.

قص الشعر والكيراتين للتخلص من البهتان والتقصف

كحلول جذرية للتخلص من المشاكل التي يخلفها فصل الصيف على شعرك، تنصح خبيرات العناية بالشعر بالتخلص نهائيا من الشعر التالف عند انقضاء موسم الاصطياف وانتهاء الرحلات البحرية والتقليل من التعرض لأشعة الشمس الحارقة وبرودة المكيفات، وذلك بقص الأطراف المتقصفة للشعر، حيث يجب التخلص من ثلاثة سنتمترات على الأقل، أما إن كان الشعر متضررا بشكل واضح فيجب اللجوء مباشرة إلى قصة قصيرة حتى يستريح الشعر وينمو بصحة جيدة مجددا.

يعمل الكيراتين كذلك على إصلاح الشعر، وتكوين طبقة عازلة حول خصلاته ما يساعد في علاجه وحمايته.

التكنولوجيا التي تستعيد شعرك الصحي

la thérapie capullaire أو علاج الشعر عبر وسائل تكنولوجية وآلات متخصصة هي تقنية جديدة توصل إليها حديثا خبراء التجميل بالتعاون مع أطباء ومختصين عالميين، وقد سمحت هيئات الصحة والجمال بالعمل بها من قبل التقنيين السامين في التجميل، يتم من خلالها حقن بروتينات بجذرة الشعر عن طريق إبرة رفيعة جدا من دون أدنى ألم، ثم يتم تمرير الرأس تحت قناع للأشعة الحمراء مما يساعد على تغلغل المنتج في جذرة وخصلات الشعر ما يعمل على تغذيته، تعتبر la mise au thérapie capullaireعبر آلات حديثة ومبتكرة تقنية ناجحة 100% وآمنة صحيا، تشبه في مفعولها السريع العلاج بالإبر الصينية، كما صنفت من أهم الحلول الجمالية التي يمكن أن تلجأ إليها سيدة تعاني من مشاكل الشعر بسبب أمراض الغدة الدرقية أو السكري أو السرطانات وما يخلفة العلاج الكيماوي وحتى الصدمات النفسية وحالات الاكتئاب، أو تعاطي أدوية لا تتلاءم وطبيعة الجسم، ما يؤدي إلى فقدان مفاجئ للشعر أو صلع موضعي يصيب حيزا صغيرا من فروة الشعر، وحتى تساقط الشعر بعد الحمل.