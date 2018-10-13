عريضة تطالب ماكرون بالإعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961

طالبت جمعيات فرنسية ونقابات وأحزاب سياسية فرنسية الرئيس، إيمانويل ماكرون، بالإعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبت في حق الجزائريين بباريس.

وأبدى الموقعون على العريضة صبيحة اليوم، أسفهم الشديد من عدم إعتراف فرنسا بجرائمها اللإنسانية في حق الشعوب من بينها ما ارتكتبته في حق الجزائريين، داعين إياها إلى إدانة ما ارتكبه الجيش الفرنسي، والإعتراف بوجود نظام تعذيب تمام كما اعترفت بقضية موريس أودان.

وطالبت العريضة التي ضمنت صوت جمعية موريس أودان و الحزب الشيوعي الفرنسي وحزب أوروبا الايكولوجي، الدولة الفرنسية بالإعتراف بمسؤولية الاعتقال التعسفي للجزائريين أثناء حرب الجزائر، مع الإعراض عن حجب الأرشيف وإتاحته للمؤرخين والمواطنين على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن مجازر في 17 أكتوبر 1961، وقعت حين خرج آلاف الجزائريين في باريس بمظاهرات سلمية وتجمعوا في الساحات العامة لإبلاغ السلطات الفرنسية بمطالب عبرت عنها شعاراتهم التي تقول “فليسقط حظر التجوال.. تفاوضوا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.. الاستقلال الجزائر.. تحيا جبهة التحرير”.

وهاجمت قوات الشرطة المتظاهرين الجزائريين وقتلت العشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بالعشرات منهم في نهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، في عمليات قمع للمسيرات لا يعرف تحديدا عدد ضحاياها.

ويذكر مؤرخون وكتاب شهدوا الأحداث أن الشرطة اعتقلت نحو 12 ألف جزائري واحتجزتهم في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم في قصر الرياضات في باريس وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للاستجواب والإهانة والضرب والتعذيب والقتل.