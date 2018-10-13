حملة فايسبوكية لإدراج بن ناصر في لقاء العودة أمام البنين

بات إسماعيل بن ناصر نجم إمبولي الإيطالي، مطلبا شعبيا لدى جماهير الجزائر، الحالمة بتوهج منتخبها من جديد بعد دخوله في أزمة نتائج خلال العامين الماضيين.

وتشهد شبكات التواصل الاجتماعي حملات مكثفة من قبل مناصري “الخضر” من أجل منح الفرصة للاعب، انطلاقا من مواجهة الرد أمام بنين، المقررة إقامتها الثلاثاء، والمندرجة في إطار التصفيات المؤهلة لمسابقة أمم أفريقيا الكاميرون 2019.

وتأتي هذه المطالبة بالاستعانة بإسماعيل بن ناصر، على خلفية المردود الضعيف الذي قدمه ثنائي الوسط المدافع نبيل بن طالب وسفير تايدر، خلال المواجهة التي فاز بها المنتخب الجزائري أمام بنين بنتيجة 2-0، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية. وكان لاعب أرسنال الأسبق قدم مستويات قوية في الدوري الإيطالي، وهو ما جعله يتلقى إشادة الملاحظين وخبراء الكرة في إيطاليا.

يذكر أن بن ناصر سبق له تمثيل منتخبات فرنسا للشبان في عدة مناسبات، قبل أن يقوم بتغيير جنسيته الكروية لجزائرية في سنة 2016.