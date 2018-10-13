مانشستر يونايتد يجهز عرضًا لضم فوزي غلام

يجهز نادي مانشستر يونايتد عرضًا من أجل الحصول على خدمات لاعب فريق نابولي “فوزي غلام” خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل. وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية أن إدارة النادي الإنجليزي ترغب في نقل “غلام” إلى الأولد ترافورد في شهر جانفي القادم.

وأشارت إلى أن اليونايتد سيقدم عرضًا قيمته 40 مليون جنيه إسترليني في سبيل حسم تلك الصفقة. وأوضحت أنه من المتوقع أن ترفض إدارة نابولي الموافقة على رحيل اللاعب الجزائري الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الفريق”. غلام انتقل إلى نابولي قادمًا من سانت إتيان في عام 2013، وشارك في أكثر من 150 مباراة مع الفريق الإيطالي.