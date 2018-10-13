توظيف أكثر من 14 ألف عامل في الحدود خلال شهرين

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أنه سيتم تنصيب أزيد من 14 ألف عامل في البلديات الحدودية وذلك قبل نهاية سنة 2018.

وقال زمالي اليوم السبت في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية بالمركز الدولي للمؤتمرات أن مصالحه قامت بجرد احتياجات التوظيف لا سيما في المناطق المعزولة، وتم على اثر ذلك وضع برنامج خاص للبلديات الحدودية، تم من خلاله تسجيل 048 14 منصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهنيي هي في طور التنصيب على أن تنتهي العملية قبل نهاية السنة الجارية بالتنسيق مع السلطات المحلية للولايات المعنية.

وكشف الوزير عن انتقال عدد الهياكل الجوارية لمنظومة الضمان الاجتماعي من 859 سنة 1999 إلى أكثر من 1531 سنة 2018، منها 253 هيكل تابع لمختلف هيئات الضمان الاجتماعي، متواجد على مستوى الولايات الحدودية.

وفي مجال التشغيل استفادت الولايات الحدودية من 69 وكالة محلية للتشغيل تابعة للوكالات الولائية الـ 12 لذات الولايات وتم تحقيق 755 31 تنصيب في القطاع الاقتصادي خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2018.

واستفاد شباب هذه المناطق في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من 317 88 منصب إدماج منذ إطلاق الجهاز إلى غاية 31 أوت 2018، منها 665 7 في إطار عقود العمل المدعمة”، كما تم إدماج أكثر من 600 12 شاب في إطار ذات الجهاز خلال السنة الجارية من 1 جانفي الى 30 سبتمبر.

وفي مجال استحداث المؤسسات المصغرة تم تمويل 123 54 مؤسسة في هذه الولايات منذ انطلاق الجهاز إلى نهاية سبتمبر 2018ي سمحت باستحداث أزيد من 117 ألف منصب شغل عند انطلاق النشاط.

وتم خلال السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي تمويل 650 مشروع، سمحت باستحداث أزيد من 1500 منصب شغل عند الانطلاق.

و أكد وزير العمل أن نجاح مسعى تنمية المناطق الحدودية ” مرهون بالمشاركة الفعالة لكافة الهيئات والمؤسسات المعنية ودعم كافة المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي.