نحو تنصيب لجنة مساندة لبوحجة بتيزي وزو

نحو تنصيب لجنة مساندة لبوحجة بتيزي وزو

قررت مجموعة من مناضلي وإطارات حزب جبهة التحرير الوطني بتيزي وزو تنصيب لجنة مساندة لرئيس المجلس الشعبي الوطني ، السعيد بوحجة ، وفتح الحاضرون النار على الأمين العام جمال ولد عباس متهمين إياه بإضرام فتيل النار .

دعا المجتمعون بتيزي وزو ، اليوم ، كافة مناضلي الحزب " لإبداء حسن النية لاستعادة القطار إلى السكة بعد الانحراف الرهيب وفاء لأمانة الشهداء .." وواصل المجتمعون أنه لا يجوز للجبهة أن تنحرف عن الرسالة النبيلة التي خلقت لأجلها ، إلى أن " القائمين على شأنها أصبحوا هم من يشكل الخطر بزرع البلبلة بين الصفوف، وتعطيل مصالح الأمة " ، متهمين أمين عام الأفالان بإضرام فتيل النار بدل أن يلجأ " لمعالجة الخلل إن وجد " وبخصوص المطالبة برحيل السعيد بوحجة من على رأس الهيئة التشريعية ، شدد بيان المجموعة على أن " قوانين الجمهورية واضحة لا يعلو عليها أي أحد ".

في سياق متصل أعلن المجتمعون بتيزي وزو مساندتهم لرئيس المجلس الشعبي الوطني ، السعيد بوحجة، " وأننا نقف إلى جانبه حفاظا على سمعة مؤسسة دستورية يتلاعب بمصيرها قوم لا تربطهم أية علاقة بالأمة إلا رابط المناصب والمكاسب " ، و" نتمنى الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية ليضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تركيع الجزائر " كما لم يفوتوا الفرصة للتنديد بما أسموه " الحماقة والتطاول الذي يتعرض له جهاز وفي لصون الأمانة " ( في إشارة لجهاز المخابرات ) ، مؤكدين أن " من يتطاول عليه اليوم هو أصغر منه من حيث التاريخ والنسب والحسب ، وأن التطاول على هذا الجهاز هو تطاول على الأمة " .

من جهة أخرى وفي تعليق له على اللقاء المذكور ، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ، ومسؤول التنظيم بمحافظة الجبهة بتيزي وزو ، كمال أوقماط ، أن المشاركين في اللقاء المذكور ليسوا إطارات في الحزب ، مؤكدا في اتصال بــ " الخبر " أن من بين 151 منتخبا حضر اثنان إضافة إلى عضو واحد في المكتب الوطني لم يصل للمنصب بالانتخابات بل في مجموعة المعينة من قبل الأمين العام للحزب ، ولم يتردد المتحدث في القول " إن من بين المشاركين في هذا اللقاء من دعا أحد الشخصيات إلى الترشح للرئاسيات المقبلة ، كما أن هؤلاء لا يهمهم السعيد بوحجة بقدر ما تهمهم مصالحهم والبحث عن مناصب في الحزب "

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