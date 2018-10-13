صور الأقمار الصناعية تحت تصرف وزارة الداخلية

تم التوقيع اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقيتين بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الوكالة الفضائية الجزائرية و مدرسة الدراسات العليا للتجارة.

و تم التوقيع على الاتفاقيتين بمناسبة الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية، الذي تنظمه وزارة الداخلية.

و وقع على الاتفاقية الأولى المدير العام لتهيئة و جاذبية الإقليم مجيد آيت سعادة من وزارة الداخلية و المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق.

و تسمح هذه الاتفاقية بوضع تحت تصرف وزارة الداخلية صور الأقمار الصناعية التي تعد "أداة فضائية جد مهمة لا سيما في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى"، حسبما أوضح السيد آيت سعادة.

وبالنسبة للاتفاقية الثانية فقد وقعها آيت سعادة و المدير العام لمدرسة الدراسات العليا للتجارة عثمان أخلف و تمكن من "مرافقة جميع الطلبة في تكوينهم و كذا إطارات وزارة الداخلية من أجل حكامة إقليمية أكثر ملائمة"، حسب المدير العام لتهيئة و جاذبية الإقليم.