الجزائر تتصدر الدول المغاربية في مؤشر رأس المال البشري لـ2018

تقدمت الجزائر دول المغرب العربي في مؤشر رأس المال البشري لسنة 2018 الذي يصدره البنك الدولي، بينما جاءت تونس بعدها، وبعدهما المغرب وتليهم موريتانيا، فيما لم تشمل معطيات التقرير الجديد ليبيا.

وأصدر البنك الدولي الخميس ، تقريره السنوي حول رأس المال البشري في العالم، الذي شمل 157 دولة.

ويرتكز مؤشر رأس المال البشري على قياس معايير أساسية على رأسها الصحة والتعليم وطول العمر، ومؤشر الإنتاجية المستقبلية، والدخل المحتمل للمواطنين، والنمو الاقتصادي المتحمل للبلدان المشمولة بمعطيات التقرير.

وقال التقرير إن الجزائر جاءت في الرتبة 93 من أصل 157 دولة، بينما احتلت تونس الرتبة 96 عالميا، في حين جاء المغرب في المرتبة 98.

واحتلت موريتانيا الصفوف الأخيرة، حيث كان نصيبها الرتبة 150 عالميا، قبل 7 رتب من الموزمبيق آخر دولة في الترتيب.

وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت البحرين الصف الأول عربيا (47 عالميا)، فالإمارات (49 عالميا)، بعدها عمان (54 عالميا)، تليهم قطر (60 عالميا)، والسعودية (73 عالميا)، ثم الكويت (73 عالميا)، والأردن (79 عالميا)، فيما لبنان جاءت (86 عالميا)، كما أن الجزائر احتلت (93 عالميا)، وتونس (96 عالميا)، والمغرب (98 عالميا).

وجاءت على رأس القائمة العالمية كل من سنغافورا، كوريا الجنوبية، اليابان، هونغ كونغ، فنلندا، آيرلندا، أستراليا، السويد، هولندا، كندا، بينما تذيلت قائمة الترتيب كل من تشاد، جنوب السودان، النيجر، مالي، ليبيريا، نيجيريا، سيراليون، موريتانيا، كوت ديفور، موزنبيق.