زطشي:" أنفانتينو سيزور الجزائر قريبا وساندني كثيرا بخصوص مشروع مراكز التكوين"

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، صبيحة اليوم أن رئيس "الفيفا" أنفانتينو سيخص الجزائر بزيارة في القريب العاجل.

وعلى هامش عقده لندوة صحفية بحضور أعضاء الجمعية العامة، أكد زطشي أن أنفانتينو سيأتي للجزائر كما أنه يساند "الفاف" في مشاريعها خاصة فكرة إنجاز مراكز تكوين، بحيث قال:" وعدني رئيس "الفيفا" بزيارة الجزائر، لكن لحد الآن لا نعلم موعد وصوله بالضبط، كما أؤكد أن أنفانتينو ينوي الحضور لوضع حجر أساس إنشاء مركز تكوين تلمسان، لأنه رحب كثيرا بهذه الفكرة التي ترمي لتطوير كرة القدم الجزائرية ".