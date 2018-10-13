هذه أسعار السيارات في سوق تيجلابين اليوم (فيديو)

شهد سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، اليوم السبت، دخولا متوسطا للسيارات فيما كان عدد الزوار كبير جدا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وعرف السوق بيع عدد قليل من السيارات القديم، أما الأسعار فتراجعت في بعض العلامات على غرار سيارة سامبول بحوالي 3 ملايين.

وتراوح سعر سيارة بين 100 و105 مليون، وسيارة بيجو 106 إلى 96 مليون، وسيارة سامبول فكان سعرها بيم 118 و120 مليون.

في ذات الصدد وصل سعر سيارة كليو 3 “1.2” بنزين سنة 2010 إلى 105 مليون، وسيارة كليو 4 كان سعرها بين 120 و 125 مليون، وسيارة 206 سنة 2013 فسعرها 90 مليون، أما سيارة كونقو سنة 2012 فكان سعرها بين 130 و140 مليون.