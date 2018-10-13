مساهل يسلم رسالة خطية من الرئيس بوتفليقة لرئيس غينيا الاستوائية

سلم وزير الشؤون الخارجية ،عبد القادر مساهل ، الجمعة بمالابو، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى رئيس غينيا الاستوائية تيودرو أوبيانغ نجوما مباسوغو عبر له فيها عن استعداده للعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

"ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سلم وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل أمس الجمعة بمالابو لرئيس غينيا الاستوائية تيودرو أوبيانغ نجوما مباسوغو رسالة خطية من الرئيس بوتفليقة هنأه فيها على الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال غينيا الاستوائية و جدد فيها استعداده للعمل سوية مع الرئيس مباسوغو لتعزيز العلاقات الثنائية".

وقدم مباسوغو تشكراته لمشاركة الجزائر في الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال غينيا الاستوائية. كما أعرب عن ارتياحه بجودة العلاقات الثنائية،معربا عن ارادة بلده في تعزيزها أكثر.

وكلف الرئيس مباسوغو السيد مساهل بتبليغ الرئيس بوتفليقة بمشاعر التقدير والاحترام التي يكنها له و كذا تمنياته بالتقدم للشعب الجزائري.