بدوي: أمن الجزائر مرتبط بوعي شعبها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن تنمية المناطق الحدودية تكتسي نفس الأهمية التي تعطيها الدولة للمناطق الجنوبية وبالهضاب العليا وهذا لأهميتها الاقتصادية.

وقال بدوي اليوم السبت خلال كلمته بملتقى وطني حول المناطق الحدودية تحت شعار “تهيئة المناطق الحدودية و تنميتها، أولوية وطنية” أن طريقة استهلاك الطاقة عند الجزائريين يجب أن تتغير من خلال اللجوء إلى الطاقات المتجددة و الاقتصاد في استهلاك الطاقة الوطنية بهدف بناء اقتصاد قوي.

وأكد الوزير على ضرورة إنشاء مدن سكنية و تعمير كل الحدود من أجل المحافظة على التنوع الجزائرية و حماية الحدود الجزائرية الذي ربطه بدوي بوعي عموم الشعب الجزائري بالمخاطر التي تتربص بالبلاد خاصة على مستوى الحدود.

وكشف وزير الداخلية عن برنامج خاص لتطوير المناطق الحدودية التي سيتم تمويلها عن طريق صندوق التنمية للجنوب وصندوق التضامن بين الجماعات المحلية وهذا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاص بتنمية المناطق الحدودية.

وقال ذات المسؤول إن البرنامج ستتكفل الحكومة ببلورته من خلال اللجان المشتركة بين جميع القطاعات، مطالبا كافة المسؤولين بالتجند لتنفيذه.