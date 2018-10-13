الجزائر تحصل على مرتبة متدنية في صحة وتعليم الأجيال الشابة

احتلت الجزائر المركز 93 من أصل 157 دولة في مؤشر رأس المال البشري لسنة 2018 الذي يصدره البنك الدولي، والذي يركز على إظهار كيف تستثمر الدول في صحة وتعليم الأجيال الشابة.

ويرتكز مؤشر رأس المال البشري على قياس معايير أساسية على رأسها الصحة والتعليم وطول العمر، ومؤشر الإنتاجية المستقبلية، والدخل المحتمل للمواطنين، والنمو الاقتصادي المتحمل للبلدان المشمولة بمعطيات التقرير.

ويلقي مؤشر رأس المال البشري الضوء على مستقبل البلد، كما يخبر عما سيكون عليه مستقبل الجيل مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه.

وتتراوح قيمة كل بلد بين 0 و 1، حيث تحصلت الجزائر على 0.52 ، ويقدر مؤشر البنك الدولي إنتاجية الجيل الحالي في البلاد ، بمجرد بلوغه سن الرشد.

وتظهر الدراسة أن قيمة المؤشر أفضل قليلاً بالنسبة للفتيات الجزائريات (0.54) مقارنة بالذكور (0.50). ويحسب المؤشر أن 98 طفلاً ولدوا في الجزائر سيبقون في سن الخامسة ، وأن 91٪ من الأطفال في سن 15 سنة سيعيشون حتى سن الستين.

ويشير البنك الدولي أيضاً إلى أن الطفل الجزائري الذي بدأ المدرسة في سن الرابعة يٌتوقع أن يتم 11.4 سنة من التعليم بعد بلوغه سن 18 عاماً.

وتقدمت الجزائر دول المغرب العربي في مؤشر رأس المال البشري لسنة 2018، وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت البحرين الصف الأول عربيا (47 عالميا)، فالإمارات (49 عالميا)، بعدها عمان (54 عالميا)، تليهم قطر (60 عالميا)، والسعودية (73 عالميا)، ثم الكويت (73 عالميا)، والأردن (79 عالميا)، فيما لبنان جاءت (86 عالميا)، كما أن الجزائر احتلت (93 عالميا)، وتونس (96 عالميا)، والمغرب (98 عالميا).

وجاءت على رأس القائمة العالمية كل من سنغافورا، كوريا الجنوبية، اليابان، هونغ كونغ، فنلندا، آيرلندا، أستراليا، السويد، هولندا، كندا.

بينما تذيلت قائمة الترتيب كل من تشاد، جنوب السودان، النيجر، مالي، ليبيريا، نيجيريا، سيراليون، موريتانيا، كوت ديفور، موزنبيق.