ولد عباس يتعهد بمحاربة الشكارة في انتخابات مجلس الأمة

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن اقصاء أحد المسؤولين عن حزبه في ولاية البويرة بسبب تعاملات مشبوهة تخص الترشيحات في مجلس الأمة.

وقال ولد عباس اليوم السبت خلال لقاء جهوي في إطار التحضير لتجديد النصفي لمجلس الأمة بولاية البويرة، التجديد هذه المرة يكتسي طابعا خاصا لأنه يسبق الانتخابات الرئاسية، ليؤكد أن الأفلان يجب أن يحافظ على الأغلبية في الغرفة العليا.

وأفاد الأمين العام للأفلان أنه رفقة المكتب السياسي يراقبون كل الولايات بشكل شخصي من أجل ضمان استمرار السياسة الجديدة للحزب التي تعتمد على الشفافية، معلنا عن فتح باب الترشيحات للتجديد النصفي لمجلس الأمة.