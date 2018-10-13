ولد عباس يبرئ أويحيى ويُطالب بوحجة الإقتداء بمهري

اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ولد عباس، أن الأزمة التي يعرفها المجلس الشعبي الوطني منذ 16 يوما داخلية بين النواب ورئيس المجلس السعيد بوحجة، نافيا تدخله أو الوزير الأول أحمد أويحيى في الموضوع.

واتهم ولد عباس اليوم السبت بولاية البويرة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بمخالفة القانون الداخلي للمجلس بإقالته للأمين العام للبرلمان دون الرجوع إلى مكتب المجلس واستشارة نوابه التي يشترطها المادة التاسعة من القانون الداخلي.

وأكد ولد عباس أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يعطل مؤسسات الدولة منذ الإستقلال، بالمقابل ضرب مثالا بأزمات سابقة عرفها الحزب والدولة أهمها استقالة مهري وبشير بومعزة وكريم يونس من مناصبهم وحفاظهم على كرامتهم.

وطالب الأمين العام للأفلان، من بوحجة التعقل والتبصر من أجل حل الأزمة التي يمر بها المجلس والخروج بشرف وكرامة من المنصب، معلنا رفضه قيام مناضل من الأفلان بإشعال نار الفتنة في البلاد.

من جهة أخرى قال ولد عباس أنه اتصل في بداية الأزمة برئيس المجلس الذي طالب منه التعقل وإعادة الأمين العام لمنصبه وضرورة استشارة نوابه في القرارات المصيرية للمجلس من أجل تجنب المشاكل داخل الهيئة التشريعية غير أنه رفض الإستجابة لطلبه.