بن سبعيني يحتفل بالنقاط الثلاث المحققة أمام البنين

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، سعادته بالفوز المحقق أمس الجمعة أمام البنين، والنقاط الثلاثة التي عزز بها لخضر رصيدهم.

ونشر رامي بن سبعيني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، احتفالا بهذا الفوز، مركزا على النقاط الثلاثة التي عزز بها الخضر رصيدهم.

وأرفق رامي بن سبعيني، مسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري في مرمى البنين، تغريدته هذه بصورة لتشكيلة التي لعبت هذه المباراة.