جيدو : ميداليتان برونزيتان للجزائريين جلاب ورباحي في منافسة الفرق المختلطة

حاز المصارعان الجزائريان ياسمين جلاب وأحمد رباحي على الميدالية البرونزية في منافسة الفرق المختلطة لحساب دورة الجيدو للألعاب الأولمبية الثالثة للشباب المتواصلة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وصعدت جلاب وفريقها المسمى"ريو دي جانيرو"المشكل من أربع مصارعات ونفس العدد من المصارعين إلى المنصة الشرفية رغم الانهزام في الدور نصف النهائي أمام فريق"أثينا"بنتيجة 5-3.

وانهزمت الجزائرية (-63 كغ) في هذا الدور أمام الهولندية فيسر مارين بحركة"إيبون".

في الدور ربع النهائي، فاز"ريو دي جانيرو"على "أطلنطا"(5-4)، بينما تغلبت جلاب على المغربية رزال فتين (إيبون)، بعدما سيطرت خلال ثمن النهائي على التشادية باركة سيغي فاتيم (إيبون) في دور عرف انتصار"ريو"على"سيدني"(4-3).

عند الذكور، انهزم رباحي وفريقه "لندن"في نصف النهائي أمام"بكين" بنتيجة 7-0 ليكتفي بالميدالية البرونزية. وكان ممثل الجيدو الجزائري (-81 كغ) قد خرج من السباق بعد انهزامه أمام نظيره الفنزويلي كارلوس بايز في ظرف 10 ثواني فقط بحركة "إيبون".

بعد إعفائه من ثمن النهائي، فاز فريق"لندن"على نظيره"موسكو"في الدور الموالي بـ 4-3، حيث تغلب رباحي على هاريسون أيارزا ألكسيس من بنما بـحركة"إيبون".