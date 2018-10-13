ولد عباس في لقاء بالبويرة : “كونو أرقاز وأيا نعاودو الأسطورة تع بوتفليقة”

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم الكثير للدولة الجزائرية منذ توليه السلطة العام 1999.

مشيرا في ذات السياق ، أن رئيس الدولة ضحى بنفسه في سيبل نمو وإزدهار الجزائر، وان كل الإنجازات المحققة لخير دليل على ذلك.

وخلال لقاء مع إطارات ومنتخبي الحزب بولاية البويرة ، قال ولد عباس أنه وبفضل الرئيس الرشيدة عم الإستقرار نظير سياسة الوئام والمصالحة الوطنية.

كما أوضح أمين عام الأفلان ، أن جميع ولايات الجمهورية إستفادت من برامج في السكن ، ومنشآت قاعدية للجامعات ومجال بناء الطرق والسدود.