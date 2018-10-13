إختفاء طفلة وأمها في ظروف غامضة منذ يومين بمدينة السوقر بتيارت

علمت ” النهار ” أن أما وإبنتها حنان البالغة من العمر 10 سنوات، إختفيتا منذ يومين، من البيت العائلي بحي ابن باديس بمدينة السوقر بعد أن ذهبت للتسوق.

المفقودتان، خرجتا للتسوق على مستوى إحدى المحلات بالمدينة لشراء بذلة رياضية لإبنة، ومنذ تلك اللحظة ولحد الساعة لم يظهر عنها أي خبر عنهما.

حيث لازال البحث جاري عنهما، بعد أن قام رب الأسرة بالإبلاغ عن إختفاءهما في ظروف غامضة.

ولازالت مصالح الأمن تحقق في القضية، التي صنعت حديث الخاص والعام على مستوى بلدية السوقر بتيارت، وفتحت باب التأويلات وفرضيات الإختفاء التي تبقى مجهولة .