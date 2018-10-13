عطال..بونجاح وبن سبعيني الأحسن من جانب الخضر أمم البنين !

عرفت مباراة الأمس التي جمعت المنتخب الوطني أمام منتخب البنين في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 تألق الثلاثي يوسف عطال، بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني.

ولقي المدافع الأايمن للمنتخب الوطني يوسف عطال العديد من الإشادات عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بعد الآداء الرائع الذي قدمه أمام السناجب.

كما كان الثنائي بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني وراء تسجيل هدفي الخضر في مرمى الزوار، ليتم إختيارهما في قائمة أفضل الأسماء المتألقة أمام البنين.

للتذكير فإن الثنائي يوسف عطال ورامي بن سبعيني يعتبران منخريجي مدرسة نادي بارادو، فيما يعتبر مهاجم السد القطري بغداد بونجاح من خريج فريق رائد شباب غرب وهران.