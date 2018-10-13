زطشي :”بلماضي هو الرجل المُناسب وسنُسانده في جميع الظروف”

إعتبر رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، بأن الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، كان خيارا ناجحا على طول الخط بالنسبة لإدارته.

وتحدث قائلا لـ”النهار” :”السيد بلماضي، هو الرجل المُناسب، علينا مُساندته في جميع الظروف، سواء في الإنتصارات أو في الفترات الصعبة”.

ليُضيف في نفس الإطار :”أتمنى أن نُحقق التأهل لكأس إفريقيا في أقرب الوقت، لكي نكون جاهزين للمُنافسة التي ستُقام في الكاميرون”.

وختم الرجل الأول في “الفاف” حديثه بشكر مُسيري ملعب “مصطفى تشاكر” والمصالح الولائية لمدينة الورود، التي إستقبلت مُحاربي الصحراء بإمتياز.