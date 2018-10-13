شركة "فايسبوك" تعترف

اعترفت شركة "فايسبوك" باختراق 29 مليون حساب بشكل غير قانوني من قبل قراصنة في الهجوم الأخير الذي تم كشفه الشهر الماضي.

وذكرت الشركة أمس الجمعة إن "المخترقين تمكنوا من الوصول إلى 15 مليون حساب وسرقوا معلومات حساسة بما في ذلك اسم المستخدم ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وغيرها من تفاصيل الاتصال"، مضيفة أنه" بالنسبة إلى الـ14 مليون شخص الآخرين، تمكن المهاجمون من الوصول بشكل غير شرعي إلى بيانات مثل الاسم والجنس والدين والموقع الجغرافي وتاريخ الميلاد والعمل والوضع التعليمي". كما تأثر أيضا مليون مستخدم في موجة القرصنة الجديدة، لكنهم لم يفقدوا بياناتهم الشخصية.

ويعتبر الكشف جزءا من اختراق أمني أوسع شمل 50 مليون حساب كشفت عنه الشركة قبل أسبوعين. وكان أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم أعلن في 28 سبتمبر عن تمكن مهاجمين من استغلال ثغرة أمنية أتاحت لهم سرقة رموز تسجيل مستخدمي "فايسبوك" والسيطرة على حساباتهم.

وقالت الشركة إن "الهجوم الذي استغل نقطة الضعف هذه اكتشف يوم 24 سبتمبر وتمت معالجته بعد يومين لتأمين حسابات الملايين من المستخدمين " موضحة أن "الهجوم لم يشمل تطبيقاتها وأجهزتها الأخرى مثل ماسينجر وماسينجر كيدز وانستغرام وواتس أب وأوكلوس ووركبليس وغيرها".

وأكدت الشركة أنها تتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الذي يحقق بنشاط في الهجوم وقالت إنها لن تنشر تفاصيل أخرى. وبلغ عدد مستخدمي "فايسبوك" حوالي 2.23 مليار مستخدم حتى 30 يونيو الماضي.