نشرية خاصة تحذر من عودة الاضطرابات الجوية ابتداء من الاثنين

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية من عودة الأمطار الغزيرة بأغلب المدن الشمالية للوطن ابتداء من يوم الاثنين حيث تخص الجهة الغربية خلال ساعات الصباح قبل أن تنتقل للجهة الوسطي تم الشرقية ابتداء من منتصف النهار وقد وجهت النشرية لجميع الجهات المعنية على رأسها السلطات المحلية بالولايات المعنية لاتخاذ جميع احتياطات الحيرة والحذر لتفادي تكرار سيناريو الفيضانات التي كانت قد اجتاحت بعض ولايات الوطن على غرار ولايتي تبسة وقسنطينة بالشرق الجزائري بعد أن سجل تساقطا غزيرا للأمطار في ظرف ساعات فقط بسبب انسداد البالوعات وفيضان الأودية التي لم تخضع لعلية الجهر والتهيئة وحسب النشرية الخاصة فإن الأمطار ستكون أكثر غزارة بالجهة الشرقية للوطن أين ستفوق كميات الأمطار المتساقطة محليا 80 ملم فيما تفوق سرعة الرياح 60 كلم في الساعة هذا مع تسجيل تراجع في درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 20 و 18 بالسواحل و ما دون 18 بالمدن الداخلية.