اللاعب عبد الرحمان هيلوف يلتحق بكرة السلة الأمريكية

التحق، في الأيام الأخيرة، لاعب كرة السلة وابن مدينة أولاد جلال غربي ولاية بسكرة، عبد الرحمن هيلوف، بكرة السلة الامريكية من بوابة فريق كلية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة بعد نجاحه في الاختبار التقني والبدني الذي أجراه في هذه الولاية الأمريكية التي تنقل إليها هذه الصائفة بعد أن تم انتقاؤه من قبل إحدى الجمعيات الأمريكية المهتمة بالمواهب الشبانية البارزة في هذا النوع من الرياضات الجماعية.

وعن طرق لاعبين ممثلين لهذه الجمعية ينشطون في الجزائر تم انتقاء عبد الرحمان هيلوف ولاعب آخر جزائري أيضا لصغر سنهم (مواليد 1998 وطوله 209 سم) وبعد تنقل هذا الثنائي إلى ولاية إنديانا فشلا في أول اختبار لهما نتيجة قوة المنافسة واللاعبين المشاركين في عملية الانتقاء، غير أن انتقال عبد الرحمان هيلوف إلى أريزونا وتجريب حظه هناك أتى بثماره حيث تم قبوله لينظم بصفة رسمية إلى كلية أريزونا وفريقها في كرة السلة ليكون بذلك أول جزائري من أبناء الجنوب سينضم إلى السلة الأمريكية ولو من بوابة الدرجة الثانية علما أن هذا اللاعب الواعد والمتألق ستكون أمامه فرصة التألق أكثر ومن ثم خوض اختبار آخر من شأنه أن ينقله إلى فريق آخر في الـ “آن بي آي “، علما أن اللاعب هيلوف عبد الرحمان قد تم اكتشافه من قبل مدرب مشتلة أولاد جلال (القسم الأول هواة) السيد شروف أنوار ليضمه إلى ناديه المشتلة أين تدرج في الأصناف الصغرى ثم أصبح لاعبا في الأكابر في سن مبكرة وشارك في صعود فريقه إلى القسم الأول منذ 3 سنوات لينتقل بعدها إلى نصرية حسين داي صنف أواسط لعام ونصف، كما أن عبد الرحمان انضم إلى الفريق الوطني لأقل من 18 سنة منذ موسمين لينتقل هذه الصائفة إلى أمريكا من بوابة جامعة أريزونا وفريقها في كرة السلة في انتظار تحقيق المزيد خصوصا وأن مدربي هذا اللاعب قد أشادوا بإمكانياته الفنية والبدنية والجميع تنبأ له بمستقبل زاهر.