المنتجات المعنية بالرسم الإضافي المؤقت جاهزة قريبا

كشف وزير التجارة سعيد جلاب أنّ قائمة البضائع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي هي في "مرحلتها النهائية وجاهزة تقريبا"، باعتباره الإجراء الذي من المقرر أن يعوّض قائمة السلع والمنتجات الممنوعة بشكل كلي من الدخول إلى السوق الوطنية عن طريق عمليات الاستيراد.

وأوضح جلاب بأنّ المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسبة الرسوم المتعلقة بها، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الحامل للرقم 57، مشيرا إلى أنّ العمل جاري لإعداد القائمة على اعتبار أنها قد "بلغت مرحلتها النهائية"، مؤكدا إجراء نهاية الأسبوع الماضي جلسة عمل بخصوصها مع مصالح الوزارة الأولى.

وتابع الوزير يقول، خلال تصريح للصحافة على هامش منتدى حول شعبة الخضر والفواكه لدى التصدير المنظم على هامش المعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والمائيات والعتاد الفلاحي، أنه "يتم العمل حاليا وضع آخر اللمسات على قائمة البضائع المعنية بهذا الرسم ونشرها لاحقا"، تحضيرا لدخولها حيز التنفيذ لتعويض الإجراء السابق الذي اعتمدت عليه السلطات العمومية في السابق حين فرض منع كلي لاستيراد قرابة 900 منتوج.

وأوضح المتحدث في هذا الصدد بأنّ كل المواد تقريبا ستخضع لهذا الرسم الإضافي المؤقت بدلا من منع استيرادها، وقال "نحن بصدد تحقيق تقدم في العمل وبكل شفافية واستقراء ما هو مفيد للمتعاملين والشركاء الاقتصاديين"، انطلاقا من أنّ الرسم المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 يتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة.

للتذكير تم تحديد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسبة الرسوم المتعلقة بها في مرسوم تنفيذي، الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، واستنادا إلى المادّة 2 من المرسوم فإنّ قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسب الرسوم المتعلقة بها تحددها لجنة وزارية مشتركة تسمّى "اللجنة"، ويرأس ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ويمكن اللجنة أن تشرك أيضا أي ممثل عن أي قطاع وزاري آخر تكون مشاركته في أشغالها ذات فائدة.

وأشار المرسوم إلى أنه عند إعداد مشاريع قوائم السلع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسب الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير الواردة من الإدارات المعنية، وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية، وتحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة، حسبما ذكرته المادة الرابعة من ذات المرسوم.