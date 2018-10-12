مجهولون يخربون قبر والد الروائي كمال داود

قال الروائي كريم داوود إن قبر والده تعرض للتخريب، في قريته بولاية مستغانم، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل بشأن عملية التخريب.

وكتب كمال داود في صفحته الرسمية على تويتر، أنه قد تم تخريب قبر والده في ذكرى وفاته، ومعه قبور أخرى في ماسرة بولاية مستغانم، وهي القرية التي نشأ فيها الروائي المثير للجدل كمال داود، مضيفا أن “الوباء ينتشر”.