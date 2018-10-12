حرس السواح الاسبان ينقذون 69 حراقا جزائريا

أنقذ حرس السواحل الاسبان نحو 59 مهاجرا جزائريا غير شرعي في كارتاخينا (قرطاجنة)، وهي مدينة تقع في محافظة مرسية، حسبما أفادت به وسائل إعلام اسبانية اليوم الجمعة 12 أكتوبر.

ويتواجد بين هؤلاء الحراقة الجزائريين ثلاثة قصر على الاقل، وتم نقل أربعة منهم إلى مستشفى سانتا لوسيا.

وكان الحراقة قد أبحروا بواسطة 5 قوارب.

وتعتبر هذه عملية الإنقاذ الثانية لمهاجرين جزائريين في هذه المنطقة منذ بداية الأسبوع، وفي يوم الإثنين، اعترض الحرس المدني قاربًا به تسعة حراقة جزائريين كانوا على متن سفينة بورتمان.