“محرز لم يجد ضالته مع السيتي.. وما يقوم به صلاح أمر رائع”

قال الهولندي بيم فيربيك، مدرب منتخب عمان، إن الدولي الجزائري رياض محرز، لم يجد ضالته في مانشستر سيتي الإنجليزي، ولا يزال يبحث عن نفسه داخل التشكيلة، رغم مضي قرابة الشهرين عن انطلاق البطولة في إنجلترا.

وقال مدرب منتخب عمان، أنه ورغم القفزة النوعية التي حققها “النجم” الجزائري في الموسم الكروي الفارط بألوان ليستر سيتي، وانتقاله إلى مانشستر سيتي، بطل “البريمرليغ”، إلا أن بداياته مع النادي “السماوي” لم تكن مثلما كان يحلم به اللاعب الجزائري ولا حتى مشجعو السيتي، الذين علقوا عليه آمالا كبيرة.

يشار أن محرز ومنذ التحاقه بـ “كتيبة” غوارديولا ظل ولمدة طويلة حبيس مقاعد الاحتياط، بسبب المنافسة القوية في منصبه من طرف عديد لاعبين أبرزهم رحيم سترلينغ، علما أن الأخير بات على وشك مغادرة تشكيلة بيب غوارديولا نحو ريال مدريد الإسباني، بداية من افتتاح سوق التحويلات الشتوية شهر جانفي من العام المقبل 2019.

كما رفض التقني الهولندي إجراء مقارنة بين محرز والمصري صلاح وكذا المغربي بن عطية، رغم اعترافه بالمستوى الرائع الذي يقدمه المصري محمد صلاح بألوان ليفربول، كما أقر أن بن عطية يعد مدافع من الطراز العالمي، حيث قال بيم فيربيك في هذا الصدد في حوار خص “العربي الجديد” القطري “لا يمكن أن أقارن مدافع بمهاجمين، لكن أظن أن محمد صلاح في الآونة الأخيرة، يظهر أكثر جاهزية، سواء مع فريقه أو رفقة المنتخب المصري، غير أن محرز لم يجد نفسه”.