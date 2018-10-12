هذه القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد البنين

سيتمكن الجمهور الجزائري من متابعة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره البنيني في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019، على عدة قنوات فضائية وأرضية.

حيث بإمكان مشاهدة المباراة على القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت العربية HD 3، وبي إن سبورت الفرنسية max HD 4 على القمر الاصطناعي أسترا.

كما يمكن كذلك متابعة المباراة على القناة البنينية المفتوحة "أو.أر.تي.بي" التي تبث على القمر الصناعي "أوتلسات w 3".

القنوات الناقلة:

- القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري.

- بي إن سبورت العربية HD 3 على القمر نايلسات.

- بي إن سبورت الفرنسية max HD 4 على القمر أسترا.

- "أو.أر.تي.بي" البنينية على القمر الصناعي "أوتلسات w 3".