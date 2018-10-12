هل هي بداية مقاطعة اقتصادية غربية للسعودية؟

يواجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تداعيات قوية من الشركات والإعلام بسبب اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بعد أن كانت تدعم في السابق مساعيه للاصلاح، كما قاطعت أسماء كبيرة مؤتمرا كبيرا هذا الشهر.

وقاد الأمير الشاب، نجل الملك سلمان، برنامجاً إصلاحياً طموحاً عرف باسم "رؤية 2030" يهدف إلى تحويل المملكة الغنية بالنفط إلى مركز للابتكار العالمي، أكثر قدرة على تلبية متطلبات الشعب السعودي الذي يشكل الشباب جزءا كبيراً منه.

ورغم تحمل قادة الأعمال والمستثمرين وكبار شخصيات الإعلام لانتقادات سجل السعودية في حقوق الإنسان ودورها في الحرب في اليمن، إلا أنهم أعجبوا بخطاب ولي العهد ودعموا رؤيته لسعودية جديدة.

وكان من المقرر عرض هذا الدعم الدولي في الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر في "مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض"، وهو مؤتمر كبير من المقرر أن يشارك فيه قادة الأعمال الأجانب، وصف بأنه "دافوس في الصحراء" تيمنا بمنتدى الاقتصاد العالمي الذي يقام في منتجع دافوس السويسري.

إلا أن اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر، أزعج بشكل كبير حتى أقوى مؤيدي خطط الأمير محمد بن سلمان.

- مقاطعة-

أعلن رجل الأعمال البريطاني المشهور ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجين، أنه علق اتصالات ترتبط بمشاريع سياحية في منطقة البحر الأحمر بالسعودية بسبب اختفاء خاشقجي.

وقال برانسون أنه كانت لديه "آمال عريضة" للسعودية في ظل ولي العهد، إلا أنه أضاف أنه إذا ثبتت صحة المزاعم بشأن اختفاء خاشقجي فإن ذلك "سيغير قدرة أي منا في الغرب على التعامل مع الحكومة السعودية".

وأضاف أن مجموعة فيرجين ستعلق المباحثات مع السعودية حول الاستثمار المقترح في "فيرجين غالاكتيك" التي كان من المقرر أن تحمل أول ركاب إلى الفضاء خلال أسابيع.

كما شهد مؤتمر "مبادرة الاستثمار المستقبلي" مجموعة إلغاءات قام بها عدد من كبار الشخصيات قرروا أن من الأفضل عدم ربط أسمائهم بالسعودية في الوقت الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة اوبر دارا خوسروشاهي أنه لن يشارك في المؤتمر "إلا بعد أن تظهر مجموعة مختلفة تماما من الحقائق" مؤكداً أنه "منزعج للغاية من التقارير".

بدأت منظمات إعلامية، لعب بعض كتابها دوراً في الترحيب بإصلاحات ولي العهد السعودي، بالتخلي عن المؤتمر الذي سيعقد في الرياض، وقالت صحيفة نيويورك تايمز أنها ستنسحب كراعِ، بينما ألغى بوب باكيش الرئيس التنفيذي لشركة فياكوم حضور المؤتمر.

ومن جهتها أعلنت شركات إعلامية أنها ستقاطع مؤتمرا استثماريا في السعودية مع تزايد الغضب بشأن اختفاء خاشقجي في تركيا هذا الشهر. وقالت لورين هاكيت المتحدثة باسم رئيسة تحرير صحيفة إيكونومست زاني مينتون بيدوس في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بيدوس لن تشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وذكر المذيع الأمريكي أندرو روس سوركين بشبكة (سي.إن.بي.سي) والذي يعمل أيضا صحفيا اقتصاديا بنيويورك تايمز على تويتر أنه لن يحضر المؤتمر قائلا إنه "يشعر باستياء شديد من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي والتقارير الواردة عن مقتله".

وأفادت المتحدثة باسم صحيفة نيويورك تايمز إيلين ميرفي بأن الصحيفة قررت الانسحاب من رعاية المؤتمر. وقالت صحيفة فايننشال تايمز في بيان إنها تراجع مشاركتها في الحدث كشريك إعلامي.