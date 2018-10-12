انطلاق المرحلة الثانية من عملية الترحيل الإثنين المقبل

تستأنف مصالح ولاية الجزائر، يوم الاثنين المقبل، المرحلة الثانية من العملية الـ24 الخاصة بإعادة الإسكان، حيث تمس هذه المرة أكثر من 2000 عائلة، مع توزيع 2000 سكن بصيغة الاجتماعي التساهمي.

وحسب معلومات ” الشروق”، فإن الاجتماع الذي جمع والي العاصمة عبد القادر زوخ، مساء الثلاثاء، رفقة إطارات السكن ومدير التعمير ورئيس لجنة الترحيل بالنيابة ومديري مؤسستي النظافة ”إكسترانات” و”نات كوم” ومدير الأشغال العمومية، جاء من أجل وضع اللمسات الأخيرة حول عملية إعادة الإسكان، حيث من المقرر أن يتم استئناف المرحلة الثانية من العملية الـ24 للترحيل صباح الاثنين المقبل.

وحسب ذات المصادر، فإنه سيتم إعادة إسكان العائلات المقيمة بالأحياء القصديرية بكل من بلديتي براقي وجسر قسنطينة مع إمكانية القضاء على الأحياء الواقعة بمحاذاة الأودية وهذا في كل من بلديتي الرغاية والشراقة وهذا تحسبا لفصل الشتاء ولتفادي تكرار سيناريو فيضانات قسنطينة.

وأضافت ذات المصادر، أنه كان من المقرر برمجة عمليتي الترحيل الثانية والثالثة في نفس الوقت، غير أنه تم تأجيل العملية الثالثة إلى المراحل المقبلة.

وتشير ذات المصادر، إلى أن العملية الـ24 من إعادة الإسكان تعتبر ثاني أكبر عملية من حيث عدد المرحلين، حيث رحلت 1000 عائلة في مرحلتها الأولى، فيما بقيت 7 آلاف عائلة، كما سيتم توزيع 2000 مفتاح على المستفيدين في صيغة الاجتماعي التساهمي الخميس المقبل.