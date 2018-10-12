تراجع نسبة الأمية بالجزائر إلى 9.44 بالمائة في 2018

كشفت رئيسة جمعية “اقرأ ” لمحو الأمية عائشة باركي ،الأربعاء، أن نسبة الأمية بالجزائر انخفضت هذه السنة إلى 9.44 بالمائة مقابل 10.43بالمئة السنة الماضية.

و أوضحت باركي أن الفضل يعود إلى “الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي خصها رئيس الجمهورية ببرنامج وطني هام .

وأشارت رئيسة الجمعية أنه تم تسجيل 90 ألف شخص في اقسام محو الأمية على المستوى الوطني هذه السنة موزعين على 21 ولاية متواجدة بها جمعية “اقرا” و يؤطرهم 4200 أستاذ متعاقد و متطوع.

وأضافت عائشة باركي أن نسبة الأمية لدى فئة النساء بلغت حوالي 7 بالمائة في حين تجاوزت نسبة11 بالمائة لدى فئة الرجال، موضحة أن النساء أكثر اقبالا على محو الأمية حيث تم إحصاء 1.772 مليون إمراة نجحت في محو أميتها.

و في إطار شراكة الجمعية مع المحافظة السامية للأمازيغية أكدت باركي أن الجمعية لديها 16 قسما لتعليم اللغة الامازيغية يدرس به 459 متعلم.

ومن جهة أخرى أفادت نفس المسؤولة أن الجمعية قامت بإدماج اكثر من 26 الف تلميذ في المدرسة بعدما أبدوا رغبتهم في الالتحاق بأقسام محو الامية أغلبهم لم يتجاوز الـ 16 سنة.

وفي هذا المقام أفادت السيدة باركي أن جمعيتها تساهم في محاربة التسرب المدرسي بفضل العمليات التحسيسية و البرامج التعليمية التي تقوم بها.

و كشفت من جانب آخر أن الجمعية أحصت 12 ألف أستاذ متعاقد داعية الجهات المعنية ولا سيما البلديات إلى التكفل بهم وإيجاد صيغة لتوظيفهم في إطار مختلف صيغ التوظيف المتاحة