انهيار القدرة الشرائية للعمال بسبب التقشف

دعت الأمينة العامة لحزب العمال اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للعمال، محذرة من "سياسة التقشف التي أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين".

واعتبرت حنون التي ترأست اجتماعا للجنة العمالية للحزب أن "سياسة التقشف التي تمت مباشرتها منذ سنة 2015 أدت إلى انهيار كبير للقدرة الشرائية للعمال"، داعية في هذا الصدد إلى "احترام المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للعمال".

وبعد أن أعربت عن ارتياحها "لعدم تضمن مشروع قانون المالية 2019 لأي رسوم ولا ضرائب جديدة، تأسفت الأمينة العامة لحزب العمال عن كون "التعديلات المدرجة في هذا القانون لا تزال غير كافية لعدم ضمانها أدوات التوازنات الكبرى".

من جهة أخرى، وصفت حنون بـ"الإيجابية" إرادة السلطات العمومية في "إطلاق عملية توظيف كبرى على مستوى بعض القطاعات"، على غرار البريد والتكنولوجيات والرقمنة الذي قرر ترسيم 5000 شاب يعمل في القطاع إضافة إلى حصول قطاع التربية على الضوء الأخضر من الوظيف العمومي لتوظيف أساتذة.