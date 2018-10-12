بالفيديو.. توافد جماهيري من كل ربوع الوطن على ملعب “تشاكر”

يتوافد جمهور المنتخب الوطني الجزائري على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بكثرة لحضور اللقاء المرتقب ضد المنتخب البنيني.

بداية من الساعة ال20:45 لحساب الجولة ال3 من تصفيات كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون صيف 2019.

وأكد مبعوث قناة النهار لملعب تشاكر أن الأنصار يتوافدون بقوة منذ الساعات الأولى لنهار اليوم مضيفا أن عملية الدخول للملعب تتم بطريقة رائعة وتنظيم محكم.

وأضاف نفس المتحدث أن الأبواب فتحت هلى الساعة الثالثة زوالا للسماح للأنصار بالدخول بسهولة خاصة وأنهم أتوا من كل ربوع الوطن.