هذا ما قالته خبيرة دولية عن حديقة التجارب بالحامة

أكدت اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الخبيرة الدولية في الحدائق النباتية مايتي ديلماس أن حديقة التجارب بالحامة تتوفر على كل المعايير المطلوبة من أجل تصنيفها حديقة عالمية .

وأوضحت دلماس نائبة المدير للعلاقات الدولية بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس (فرنسا) في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارتها للجزائر من أجل عرض و تقديم لأعضاء المجلس العلمي لحديقة الحامة " الإستراتيجية العالمية لحماية التنوع البيولجي"، أن الحديقة تتوفر على كافة المعطيات التي تؤهلها للحصول على تصنيفها كحديقة عالمية.

و قالت المتحدثة التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس للحدائق النباتية لفرنسا والبلدان الفرنكفونية، أنها اكتشفت في أول زيارة لها للجزائر " بلدا رائعا وحديقة متميزة''، مبرزة أنه لا يزال على أعضاء المجلس العلمي للحامة "بذل مزيد من الجهود التنظيمية لاسيما فيما يخص الانخراط في البرامج الوطنية للتنوع البيولوجي والتوجه نحو الجمهور الواسع للتعريف بهذه الحديقة".

وسيسمح تصنيف حديقة الحامة ''وطنيا'' في تسهيل الوصول إلى التصنيف العالمي-كما قالت- مؤكدة أن الحصول على التصنيف العالمي سيمر بعدة مراحل و خطوات. وعادت لتؤكد أن حديقة الحامة بالإمكان أن " تضطلع" بدور هام بالنظر إلى الموروث التاريخي الذي تتوفر عليه من أجل وضع "شبكة إقليمية للحدائق النباتية تخص منطقة شمال إفريقيا ".

وستسمح هذه الشبكة الإقليمية والتي تفكر الشبكة العالمية للحدائق النباتية العلمية في استحداثها بتبادل الخبرات بين الدول المجاورة مع تعزيز فكرة التوجه نحو الجمهور الواسع لحماية النباتات والبيئة ليس فقط في شمال إفريقيا بل في كل دول العالم.

من جهته أوضح عبد الكريم بولحية المدير العام لحديقة التجارب بالحامة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن زيارة الخبيرة الدولية مايتي ديلماس إلى الجزائر تأتي بغرض دعم ملف الحديقة للحصول على تصنيفها العالمي، والاستفادة من توجيهاتها بالنظر إلى خبرتها المعروفة في مجال الحدائق النباتية العالمية . وقال إن المحاضرات التي قدمتها الخبيرة للطاقم العلمي للحامة ستؤخذ بعين الاعتبار من أجل دعم ملف تصنيفها . مبرزا أن الشبكة العالمية للحدائق النباتية العلمية تفكر في جعل حديقة الحامة '' النواة الأولى في استحداث شبكتها الإقليمية بشمال إفريقيا.

يشار إلى أن حديقة التجارب بالحامة كانت قد سجلت خلال سنة 2017 ما يقارب 1.9 مليون زائر ما سمح لها برفع إيراداتها إلى أزيد من 168 مليون دج تمثل حقوق دخول الزائرين إليها، وقد شكلت تلك الإيرادات زيادة بغلاف مالي قدر بـ 76 مليون دج في ظرف ثلاث سنوات و هو ما يمثل نسبة 83 بالمائة. وتتربع الحديقة على أزيد من 32 هكتار، ويعود تأسيسها إلى سنة 1832، و تم إعادة فتحها للزوار سنة 2009 بعد أشغال إعادة تهيئة و تحديث استمرت مدة خمس سنوات.