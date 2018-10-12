هذه هي التشكيلة الأساسية المتوقعة أمام البنين

لا يُستبعد أن يُجري الناخب جمال بلماضي بعض التعديلات الطفيفة على التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني سهرة الجمعة أمام البنين...

وإن كان التقني الجزائري سيحتفظ بجُل التعداد الذي شارك في مواجهة غامبيا الفارطة، فإنه بالمقابل قد يُفاجئ بخيارات غير متوقعة، على غرار إمكانية التضحية بـ عيسى ماندي مقابل إقحام مهدي طاهرات - رامي بن سبعيني في محور الدفاع، في وقت يشغل فيه يوسف عطال الرواق الأيمن ومحمد سليم فارس في الجهة اليسرى، غير أن بلماضي لديه حل آخر، يتمثل في استبعاد فارس وتوظيف بن سبعيني يسارا على غرار منصبه في ناديه رين الفرنسي، مع تشكيل المحور من الثنائي ماندي - طاهرات.

في الوسط الارتكازي، سيُحافظ الثنائي سفير تايدر - نبيل بن طالب بنسبة كبيرة جدا على مكانته الأساسية، بينما سيلعب ياسين براهيمي ورياض محرز على الجناحين، في وقت قد يتكفل فيه ياسين بن زية بصناعة اللعب، في إحدى مفاجآت بلماضي، وسيُحافظ بغداد بونجاح على مكانته كمهاجم صريح، على غرار الحارس رايس مبولحي الذي يبقى رقم واحد بالنسبة للطاقم الفني.

التشكيلة المحتملة 1:

التشكيلة المحتملة 2: