راوية: الحكومة ستواصل إصلاحاتها الاقتصادية

جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الاجتماعات السنوية للبنك و صندوق النقد الدوليين التي تنعقد إلى غاية 14 أكتوبر الجاري بمدينة بالي الإندونيسية، إرادة والتزام الحكومة الجزائرية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي وكذا توجيه الموارد المتوفرة لصالح النمو الاقتصادي.

وذكر راوية خلال هذه الجلسات العلنية بمجموعة من المشاريع المهيكِلة الجاري إنجازها والتي سيكون لها أثر إيجابي على ديناميكية الاقتصاد الجزائري. وأضح الوزير أن "الجهود لا تزال متواصلة" من أجل التحصيل الأمثل للضرائب وتحسين الأجهزة لتشجيع الاستثمار أكثر مع وضع الآليات اللازمة لتشمل القطاع الموازي إضافة إلى تنويع المنتوجات البنكية من أجل شمولية مالية أوسع.

وافتتح هذه الاجتماعات التي يشارك فيها العديد من رؤساء الدول والحكومات الأسيوية جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا البلد المضيف. وقد تم الوقوف دقيقة صمت خلال افتتاح الدورة ترحما على ضحايا الزلازل القوية والتسونامي الذي ضرب إندونيسيا يوم 28 سبتمبر.

كما شارك راوية في أشغال مجموعة الأربع و العشرين للمسائل المالية الدولية و التنمية (مجموعة 24). وخلال هذا الاجتماع الذي شهد مشاركة مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى البروفيسور جوزيف شتيغليتز (جائزة نوبل في الاقتصاد)، ناقش وزراء مجموعة الـ 24 الانشغالات والتحديات الكبرى التي تواجهها الدول الناشئة والسائرة في طريق النمو في ظل الشكوك التي تهيمن حاليا على المستوى العالمي خاصة تلك المتعلقة بالتجارة وبالسياق النقدي والمالي إضافة إلى تمويل التنمية.