ماهو سبب صدور جريدة “النهار” اللبنانية بواجهة بيضاء!!

في حادثة غير مألوفة وعلى غير عادتها، أصدرت جريدة النهار اللبنانية، أمس الخميس، عددها باللون الأبيض من دون أي عناوين أو أخبار، لتثير بذلك سيلا من الجدل في البلاد.

وعقدت رئيسة تحرير الجريدة، “نايلة تويني”، مؤتمرا صحفيا، شرحت فيه أسباب صدور الصحيفة باللون الأبيض.

أين قالت فيه: “نواجه مرحلة من أشد المراحل خطورة في لبنان وصفحات النهار البيضاء، هي لحظة تعبير مختلفة عن شعورنا الأخلاقي كمؤسسة إعلامية تجاه وضع البلد الكارثي”.

وتابعت: “أطلق اليوم شعار نهار أبيض بوجه الظلمة ونتمنى أن يكون إصدار اليوم نقطة تحول وناقوس، خطر تجاه الأزمات وندعو المسؤولين لتشكيل الحكومة بأسرع وقت”.

وأضافت التويني إلى أن “بياض صفحات القلم في النهار هي سلاحنا وواجب القلم، أن ينقل هموم الناس والقلم رفض المؤامرات”.

ولفتت إلى أن “صرخة اليوم هي لنقول إن الوضع لم يعد يحتمل، وصفحات النهار هي صفحات الشعب، وهدفنا دعوة المسؤولين إلى صرخة ضمير”.

وختمت التويني: “نحن مستمرون ورقيا وإلكترونيا رغم ما يمر به البلد من أزمات”.

وتعصف أزمة مالية خانقة بمختلف المؤسسات الإعلامية في لبنان، ما أجبر بعضها على الإغلاق.

وكغيرها من الصحف الورقية، تعاني صحيفة “النهار” أزمة مالية، أجبرتها على الإستغناء عن عشرات الموظفين، بعد أن تأخرت أشهرا عن دفع مستحقات العاملين بها.