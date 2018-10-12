إفتسان: “بلماضي أحسن اختيار التشكيلة وأتوقع فوزه أمام البنين”

إعتبر المدرب الجزائري يونس إفتسان، أنّ الناخب الوطني جمال بلماضي، كان ذكيا في اختيار الأسماء التي ستواجه منتخب البنين، سهرة اليوم الجمعة.

وصرح إفتسان، للإذاعة الوطنية: “هذه المباراة مهمة بالنسبة لبلماضي، خاصة وأنها ستجري بملعب “مصطفى تشاكر”، الذي شهد تألق الخضر لسنوات”.

وأضاف: “بلماضي، لا يملك الوقت لتغيير التشكيلة، ويسعى لإستعادة الروح التي كانت في المنتخب الوطني رفقة المدرب السابق كريستيان كوركيف”.

وتابع يونس إفتسان: “أتوقّع فوز الجزائر بهذه المباراة، بالنظر للتشكيلة التي استدعاها جمال بلماضي، والتي اختارها بذكاء”.

يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري سيواجه منتخب البنين، سهرة اليوم الجمعة، بملعب “مصطفى تشاكر”، لحساب تصفيات أمم إفريقيا.