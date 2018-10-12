الجزائر تقدم هذا الطلب لألمانيا

قال موقع متخصص في أخبار الدفاع إن زبونا أجنبيا، يعتقد أنه الجزائر، طلب تمديد تراخيص تزويدها بمكونات عربة "فوكس 2" المدرعة بعجلات، التي يتم تركيبها في وحدة للصناعة العسكرية، للعامين المقبلين.

وحصلت الجزائر، بعد موافقة الحكومة الألمانية في 2014 على نقل تركيب العربات من عائلة "فوش 6×6" المتطورة التي تتميز بقدرات قتالية أكبر ومحرك قوي ومعدات تشغيل محدثة، إلى أراضيها. وتبلغ قيمة الطلبية 3 ملايين أورو، ويبدأ التسليم العام المقبل من قِبل الشركة المنتجة "راينمتال". ووقعت الجزائر قبل سنوات على عقد دفاعي ضخم مع ألمانيا يقضي بتزويدها بحوالي 1000 عربة من طراز "فوش". وتعتبر الجزائر أحد الزبائن الرئيسيين لصادرات السلاح الألمانية.