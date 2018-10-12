هذا النادي يُصر على خطف براهيمي في صفقة مجانية

انفردت يومية "أبولا" البرتغالية قبل أيام بخبر عدم رغبة الدولي الجزائري ياسين براهيمي في تجديد عقده مع نادي بورتو الذي ينتهي جوان 2019، ما يعني ذهابه مجانا ودون مقابل...

إذ بإمكانه أيضا التفاوض مع أي فريق يرغب في اللعب معه بداية من مطلع السنة القادمة وفق ما يسمي بـ"قانون بوسمان" على أن يلتحق به في الصائفة فور انتهاء ارتباطه مع النادي البرتغالي، الأخبار المنتشرة في الصحافة البرتغالية استقبلتها نظيرتها الإنجليزية لتؤكد بأن نادي إيفرتون يوجد في اتصالات مع وكلاء الدولي الجزائري من أجل حسم الأمور في الفترة القادمة. ويبحث براهيمي عن عرض مالي مغري بعيدا عن بورتو خاصة وأن مسيرته الكروية لم تعد طويلة وهو الذي يقترب من سن 29.