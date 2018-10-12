وناس مفاجأة بلماضي أمام البنين!

يفكر الناخب جمال بلماضي في توظيف خيارات بديلة جديدة يمكنها أن تمتع الجماهير في وقت ما من مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره البنيني سهرة الجمعة...

إذ من المنتظر أن يجد آدم وناس لنفسه مكانا فوق أرضية الميدان خلال الشوط الثاني من المواجهة، ليكون العنصر صاحب اللمسات الجمالية والفنية، وهو بذلك خطوة في سبيل دمجه ضمن مخططات بلماضي، حيث كان الأخير قد أكد في مناسبات سابقة إعجابه بإمكانات لاعب نابولي وتعويله عليه من أجل إحداث النقلة المستقبلية على مستوى التعداد الوطني في الفترة المقبلة.