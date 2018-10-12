بونجاح مختلف يظهر مع "الخضر" وبلماضي كلمة السر!

يتجه بغداد بونجاح إلى المشاركة كأساسي مرة أخرى بألوان المنتخب الوطني، مستفيدا من غياب إسلام سليماني وأيضا من تجاوزه المشاكل التي وقعت له في قطر قبل التحاقه بتربص "الخضر"...

ليكون في وضعية مثالية لتعزيز رصيده من الأهداف على المستوى الدولي وكذا تأكيد جدارته بالتواجد ضمن الخيارات الأساسية لـ جمال بلماضي. وكان بونجاح قد دخل في خلافات حادة مع زملائه في نادي السد القطري، وعلى رأسهم النجم الإسباني تشافي، بسبب تعاملهم معه بأنانية داخل أرضية الميدان، وهو ما دفع ابن وهران إلى الانتفاض والتعبير علنا عن استيائه من موقف المحيطين به من لاعبي "الزعيم".

"بغداد" اليوم يختلف عن ذلك الذي بدأ التربص

وظهر بونجاح خلال الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني أمس بحالة معنوية رائعة، وهو أمر فاجأ الحضور الإعلامي لا سيما وأن الجميع وقفوا على حالة الإحباط التي بدأ بها التربص الجاري، أي قبل أيام قليلة فقط، ليتمكن من تجاوز مشكلته في ظرف وجيز ويؤكد تطلعه إلى تقديم مباراة كبيرة مساء اليوم ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

بلماضي "كلمة السر" في تغير وضعيته

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد كشف خلال ندوته الصحفية يوم الثلاثاء عن مراهنته الكبيرة على بونجاح، حتى أنه استذكر تجربة مواجهته في الدوري القطري عندما كان مدربا لـ الدحيل، واصفا إياه حينها بالسم القاتل. ويكون بلماضي قد قام بعمل بسيكولوجي إستثنائي بمساعدة طاقمه الفني من أجل تجهيز بونجاح لمباراة البينين، وهو ما ظهر جليا خلال التدريبات الأخيرة، علما أن الأجواء كانت مثالية خلال التدريبات بين كل اللاعبين، وكذا بينهم بين بلماضي الذي شاركهم الحصة وداعب الكرة هو الآخر وسط ضحكات وابتسامات الجميع.