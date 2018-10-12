انطلاق الإحتفالات المخلدة لذكرى الوحدة الصحراوية

انطلقت،اليوم الجمعة،الإحتفالات المخلدة لذكرى الوحدة الوطنية الصحراوية، وسط انتصارات دولية واسعة واعترافات متزايدة بحق الشعب الصحراوي بتقرير مصيره.

وخلال كلمته بالمناسبة، طالب الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، بالوقف الفوري لنهب الثروات الطبيعة للصحراء الغربية

مؤكدا أن الدولة الصحراوية مستعدة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال ،

كما طالب الرئيس الصحراوي بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

كما دعا غالي مجلس الأمن الدولي بتقديم التسهيلات الكاملة “للمينورسو”، التي عمل الاحتلال المغربي ويعمل على عرقلة عملها .