جماهير “مانشستر سيتي” تُوجّه رسالة لـ “محرز”: “نحن نثق بك”

تلقى النجم الجزائري “رياض محرز” دعما كبيرا من طرف جماهير “مانشستر سيتي” وذلك حسب ما تم نشره عبر موقع “مانشستر إيفنينغ“.

حيث طالب كاتب المقال من جماهير “السيتي” عدم القلق حول أداء رياض، الذي يسير في منحى تصاعدي بالرغم من تضييعه ركلة الجزاء ضد “ليفربول”.

وأكدت جماهير السيتي عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي أنها تثق كثيرا في النجم الجزائري، وكل ما في الأمر أنه بحاجة للثقة أكبر.

فأداءه في مباراة “الريدز” يبشر بالخير في قادم المواعيد، وضربة الجزاء جزء من كرة القدم، غير أن أدائه طوال 90 دقيقة كان مثالي.

فقد كان السم القاتل في دفاع ليفربول، بل أغلق كل المنافذ على الظهير الأيسر للفريق الخصم وقدم دوره على أكمل وجه.

كما أن المدرب “بيب غوارديولا” أكد في كل مرة ثقته الكاملة في رياض محرز وأنه يعول عليه للتتويج بالألقاب هذا الموسم.