أويحي يطلق حملة شعبية لدعم استمرار بوتفليقة في الحكم

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، الخميس، إطلاق حملة شعبية لدعم استمرار رئيس الجمهورية من خلال مهرجانات عبر عشر ولايات نهاية كل أسبوع.

ووفق بيان للحزب فإن الأمين العام للحزب أحمد أويحي، أعطى تعليمات من أجل شروع المكاتب الولائية ابتداء من نهاية الأسبوع في تنظيم مهرجانات شعبية عبر كافة الولايات، من أجل تعبئة قواعده “للالتفاف يقوة حول مطلبه الموجه لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد، وتمكين الجزائر من مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات”.

وأوضح أن هذا النشاط “سيكون بمعدل 10 مهرجانات شعبية كل نهاية أسبوع، وستكون الإنطلاقة خلال يومي الجمعة والسبت من ولايات: ادرار، الشلف، الأغواط، ام البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة والبويرة”.

ويعد هذا التحرك من الأرنديأ أول خطوة على الأرض لأحزاب التحالف الرئاسي لدعم استمرار رئيس الجمهورية في الحكم، لكن الحزب تفادى الدعوة صراحة إلى ترشحه لعهدة خامسة.