حركة مواطنة تلغي ندوتها الوطنية

أعلنت حركة "مواطنة" أن الندوة الوطنية للمواطنة التي كانت تعتزم تنظيمها يوم 13 أكتوبر الجاري، تم إلغاؤها بعد امتناع مصالح وزارة الداخلية الرد على طلب الترخيص المودع من قبل حزب "جيل جديد".

جاء في بيان الحركة، الموقع من طرف زوبيدة عسول، الناطقة باسمها أن الوزارة " لم تكلف وزارة الداخلية نفسها عناء الرد على طلب الترخيص لعقد الندوة الوطنية للمواطنة والتي كان مقررا عقدها يوم 13/10/2018 رغم أن الطلب إلى المصالح المختصة بولاية الجزائر قدم باسم جيل جديد يوم 13/9/2018 ."

وأضافت الوثيقة " وهكذا تجد أحزاب المعارضة نفسها مطوقة وفي حكم الإقامة الجبرية. فبعد القمع والأغلال ها هي السلطة تمنع نشاط أحزاب معتمدة بواسطة سلوكات إدارية." وبدلا من الندوة سيتم عقد ندوة صحفية يوم السبت المقبل بمقر حزب جيل جديد.