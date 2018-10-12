كوريا الشمالية تعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الجمعة إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعتزم التخلص من جميع الأسلحة النووية والمواد والمنشآت الخاصة بها تحقيقا لنزع السلاح النووي بالكامل.

وقال مون أيضا في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجريان مناقشات على المستوى العملي للترتيب لقمة ثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وكان مون قد قال بعد ثالث قمة عقدها مع كيم في بيونج يانج الشهر الماضي إن كوريا الشمالية مستعدة لدعوة خبراء دوليين لمراقبة إغلاق موقع صاروخي رئيسي وإنها ستغلق مجمع يونجبيون النووي الرئيسي إذا اتخذت واشنطن إجراءات في مقابل ذلك.

وكان ترامب قد قال يوم الثلاثاء إن القمة الثانية بينه وبين كيم ستعقد بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في السادس من نوفمبر القادم.