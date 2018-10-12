الجيش الجزائري يطور عربة "بي تي إر-80" لتصبح قادرة على تدمير الدبابات

أعلنت وكالة أنباء أن ناقلة الجنود الروسية الصنع المعروفة اختصارا بـ"بي تي إر-80" صارت قادرة على تدمير الدبابات.وتم هذا التحوّل في الجزائر.

وأوضحت وكالة أنباء موردوفيا، إحدى وكالات الأنباء الروسية، أن صناعة الدفاع الجزائرية قامت بتزويد عربة "بي تي إر-80" بنظام "كورنيت" المضاد للدروع.

وكانت النتيجة أن العربة المدرعة العتيقة أصبحت قادرة على مكافحة الدبابات الحديثة.

وتم عرض إمكانيات عربات "بي تي إر-80" المطوّرة خلال تدريبات الجيش الجزائري.

وأضافت الوكالة أنه حبذا لو حذا الجيش الروسي حذو الجيش الجزائري لكي يزود عرباته "بي تي إر-80" و"بي تي إر-82" بنظام صواريخ "كورنيت" المضادة للدروع.