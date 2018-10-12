سامسونغ تهين غوغل بوصف غير مسبوق

وجهت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية إهانة إلى منافستها "غوغل" الأمريكية، وأطلقت على أحد منتجاتها وصفا غير مسبوق، بحسب تقارير صحفية عديدة.

قال موقع "بي جي آر" التقني المتخصص إن سامسونغ، وجهت إهانة غير مسبوقة إلى منافستها غوغل، بسبب إطلاق الأخيرة هاتفها الأحدث "بيكسل 3".

ووصفت "سامسونغ"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، هاتف "بيكسل 3" الخاص بشركة "غوغل" بأنه ليس إلا "قطعة قبيحة" لا تستحق الرد عليها.

كما ردت الشركة الكورية الجنوبية على المستخدمين، الذين تساءلوا عن رأي "سامسونغ" في هاتف "بيكسل 3" بقولها إنها فخورة بأنها الشركة الوحيدة، التي لم تقم باستنساخ هاتف "آيفون X".

وكانت "غوغل" قد كشفت النقاب عن هاتفيها "بيكسل 3"، و"بيكسل 3 إكس إل" بإمكانيات مذهلة، أبرزها دعمهما بكاميرات مزودة بتقنيات حصرية في التكبير والتصغير بدرجة دقيقة، وتفعيل الإضاءة المنخفضة في "الوضع الليلي"، ووضع "فوتو بووث" (Photobooth) الذي يلتقط صور الأشخاص أو الحيوانات الأليفة تلقائيا، وهي ميزة طرحتها "غوغل" لأول مرة في كاميرا "غوغل كليبس" العام الماضي.

واستفادت "غوغل" في دعم كاميرات هاتفيها من تقنيات "الذكاء الصناعي" للتأكد من وجود الشخص المستهدف في بؤرة تركيز الكاميرا، مع توفير ميزة تثبيت الفيديو لجعل الصور أكثر دقة ونقاء، خاصة وأن الكاميرا لا تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4كى.